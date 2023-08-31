Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандата.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю ведучій CNN Кріштін Аманпур, цитує "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи діяльність із розширення Північноатлантичного Альянсу за останній рік, зокрема майбутній вступ Швеції, Столтенберг підтвердив, що це "моє останнє продовження (мандата, – ред.)".

Реклама:

"Бути на посаді генерального секретаря НАТО – привілей, і зараз це має особливе значення, оскільки в Європі триває повноцінна війна. Ми повинні мобілізувати власну солідарність, триматись разом", – підкреслив він.

"Бути генеральним секретарем, який тримає цей великий Альянс разом, було надзвичайно важливо", – додав Столтенберг.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Колишній прем’єр-міністр Норвегії, 64-річний Столтенберг був обраний генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу в жовтні 2014 року. Він мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року.

У лютому цього року Столтенберг заявив, що не проситиме продовження мандата. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Більше про дискусії щодо обрання генсека Альянсу читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".