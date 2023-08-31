Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 00:14
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что больше не согласится на продление своего мандата.

Источник: Столтенберг в интервью ведущей CNN Криштин Аманпур, цитирует "Европейская правда"

Детали: Комментируя деятельность по расширению Североатлантического Альянса за последний год, в частности будущее вступление Швеции, Столтенберг подтвердил, что это "мое последнее продолжение (мандата, – ред.)".

Реклама:

"Быть на посту генерального секретаря НАТО – привилегия, и сейчас это имеет особое значение, поскольку в Европе продолжается полноценная война. Мы должны мобилизовать собственную солидарность, держаться вместе", – подчеркнул он.

"Быть генеральным секретарем, который держит этот большой Альянс вместе, было чрезвычайно важно", – добавил Столтенберг.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг был избран генеральным секретарем Североатлантического Альянса в октябре 2014 года. Он должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года.
  • В феврале этого года Столтенберг заявил, что не будет просить продления мандата. Но члены НАТО попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника.

Больше о дискуссиях по избранию генсека Альянса читайте в архивном материале "ЕвроПравды".

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: