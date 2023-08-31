Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что больше не согласится на продление своего мандата.

Источник: Столтенберг в интервью ведущей CNN Криштин Аманпур, цитирует "Европейская правда"

Детали: Комментируя деятельность по расширению Североатлантического Альянса за последний год, в частности будущее вступление Швеции, Столтенберг подтвердил, что это "мое последнее продолжение (мандата, – ред.)".

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"Быть на посту генерального секретаря НАТО – привилегия, и сейчас это имеет особое значение, поскольку в Европе продолжается полноценная война. Мы должны мобилизовать собственную солидарность, держаться вместе", – подчеркнул он.

"Быть генеральным секретарем, который держит этот большой Альянс вместе, было чрезвычайно важно", – добавил Столтенберг.

Предыстория:

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Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг был избран генеральным секретарем Североатлантического Альянса в октябре 2014 года. Он должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года.

В феврале этого года Столтенберг заявил, что не будет просить продления мандата. Но члены НАТО попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника.

Больше о дискуссиях по избранию генсека Альянса читайте в архивном материале "ЕвроПравды".