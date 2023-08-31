Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
Четвер, 31 серпня 2023, 01:54
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що посадить за ґрати своїх політичних опонентів, якщо знову стане президентом.
Джерело: Трамп в інтерв'ю, цитує The Guardian
Деталі: Телеведучий нагадав відому передвиборчу обіцянку Трампа "посадити" Гілларі Клінтон, його опонентку в 2016 році, яку він не виконав, перебуваючи на посаді.
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"Відповідь полягає в тому, що немає вибору, тому що вони роблять це з нами", – заявив Трамп.
Він також сказав, що "ніколи не бив Байдена так сильно, як міг би", перебуваючи на посаді.
Крім того, додав, що "Байден стоїть за звинуваченнями проти нього".
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Ще Трамп заявив, що демократи та інші опоненти є "хворими людьми... злими людьми".
Передісторія:
- 14 серпня експрезиденту США офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.
- Окрім Трампа, у справі фігурують ще 18 людей, зокрема його адвокати Руді Джуліані та Джон Істмен і тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз.
- Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців; щодо судового позову Трампа та Істмена на основі несправжніх документів, де вони стверджували, що тисячі виборців проголосували незаконно, хоча це була неправда.
- Трамп погодився на заставу в $200 тисяч у справі про втручання у вибори.