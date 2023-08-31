Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що посадить за ґрати своїх політичних опонентів, якщо знову стане президентом.

Джерело: Трамп в інтерв'ю, цитує The Guardian

Деталі: Телеведучий нагадав відому передвиборчу обіцянку Трампа "посадити" Гілларі Клінтон, його опонентку в 2016 році, яку він не виконав, перебуваючи на посаді.

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"Відповідь полягає в тому, що немає вибору, тому що вони роблять це з нами", – заявив Трамп.

Він також сказав, що "ніколи не бив Байдена так сильно, як міг би", перебуваючи на посаді.

Крім того, додав, що "Байден стоїть за звинуваченнями проти нього".

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Ще Трамп заявив, що демократи та інші опоненти є "хворими людьми... злими людьми".

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