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Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 августа 2023, 01:54
Трамп обещает посадить политических оппонентов, если снова станет президентом
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что посадит за решетку своих политических оппонентов, если снова станет президентом.

Источник: Трамп в интервью, цитирует The Guardian

Детали: Телеведущий напомнил известное предвыборное обещание Трампа "посадить" Хиллари Клинтон, его оппонентку в 2016 году, которое он не выполнил, находясь на посту.

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"Ответ заключается в том, что нет выбора, потому что они делают это с нами", – заявил Трамп.

Он также сказал, что "никогда не бил Байдена так сильно, как мог бы", находясь в должности.

Кроме того, добавил, что "Байден стоит за обвинениями против него".

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Еще Трамп заявил, что демократы и другие оппоненты являются "больными людьми... злыми людьми".

Предыстория:

  • 14 августа экс-президенту США официально объявили четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
  • Кроме Трампа, в деле фигурируют еще 18 человек, в частности его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.
  • Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.
  • Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы.

Темы: ТрампСША
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