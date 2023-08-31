Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
Четверг, 31 августа 2023, 01:54
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что посадит за решетку своих политических оппонентов, если снова станет президентом.
Источник: Трамп в интервью, цитирует The Guardian
Детали: Телеведущий напомнил известное предвыборное обещание Трампа "посадить" Хиллари Клинтон, его оппонентку в 2016 году, которое он не выполнил, находясь на посту.
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"Ответ заключается в том, что нет выбора, потому что они делают это с нами", – заявил Трамп.
Он также сказал, что "никогда не бил Байдена так сильно, как мог бы", находясь в должности.
Кроме того, добавил, что "Байден стоит за обвинениями против него".
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Еще Трамп заявил, что демократы и другие оппоненты являются "больными людьми... злыми людьми".
Предыстория:
- 14 августа экс-президенту США официально объявили четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
- Кроме Трампа, в деле фигурируют еще 18 человек, в частности его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.
- Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.
- Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы.