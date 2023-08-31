Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что посадит за решетку своих политических оппонентов, если снова станет президентом.

Источник: Трамп в интервью, цитирует The Guardian

Детали: Телеведущий напомнил известное предвыборное обещание Трампа "посадить" Хиллари Клинтон, его оппонентку в 2016 году, которое он не выполнил, находясь на посту.

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"Ответ заключается в том, что нет выбора, потому что они делают это с нами", – заявил Трамп.

Он также сказал, что "никогда не бил Байдена так сильно, как мог бы", находясь в должности.

Кроме того, добавил, что "Байден стоит за обвинениями против него".

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Еще Трамп заявил, что демократы и другие оппоненты являются "больными людьми... злыми людьми".

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