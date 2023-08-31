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Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 09:52
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
Фото: Getty Images

Росія буде змушена посилювати протиповітряну оборону на своїх аеродромах для протидії атакам безпілотників, які їх успішно атакували в ніч з 29 на 30 серпня, вважає британська розвідка.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 31 серпня, передає "Європейська правда"

Деталі: Розвідка зазначила, що в ніч з 29 на 30 серпня на території Росії сталося до п’яти окремих атак дронами-камікадзе, що стало найбільшою атакою на території РФ за час повномасштабної війни. 

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"Про вибухи повідомляли у Москві, Брянську, Рязані та на повітряній базі Пскова поруч з естонським кордоном. Удар по Пскову, ймовірно, пошкодив кілька військово-транспортних літаків. Всього за серпень 2023 року у Росії було 25 окремих атак дронами, майже точно здійснених за допомогою безпілотників "в один кінець", – зазначає розвідка. 

Аналітики зазначають, що багато з дронів досягли своїх цілей, що може означати, що російська протиповітряна оборона має труднощі з виявленням і знищенням таких повітряних цілей. 

"Росія, ймовірно, переплановує організацію ППО у зоні між Україною та Москвою, щоб краще реагувати на ці атаки", – зазначають в огляді.

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Після попередніх випадків, коли атаки на російські військові аеропорти пошкоджували літаки, РФ почала роззосереджувати літаки по різних місцях. Проте останні удари в Сольцях і Пскові свідчать, що безпілотники мають значну дальність і далі убезпечуватись за допомогою роззосередження буде непросто. 

"Росії, мабуть, доведеться розглянути розгортання додаткових систем ППО на аеродромах, де вона бачить ризик атак безпілотниками", – підсумовує розвідка Британії. 

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Теми: безпілотникивійнаРосіяУкраїна
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