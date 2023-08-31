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Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 09:52
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
Фото: Getty Images

Россия будет вынуждена усиливать противовоздушную оборону на своих аэродромах для противодействия атакам беспилотников, которые их успешно атаковали в ночь с 29 на 30 августа, считает британская разведка.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 31 августа, передает "Европейская правда"

Детали: Разведка отметила, что в ночь с 29 на 30 августа на территории России произошло до пяти отдельных атак дронами-камикадзе, что стало крупнейшей атакой на территории РФ за время полномасштабной войны.

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"О взрывах сообщали в Москве, Брянске, Рязани и на воздушной базе Пскова рядом с эстонской границей. Удар по Пскову, вероятно, повредил несколько военно-транспортных самолетов. Всего за август 2023 года в России было 25 отдельных атак дронами, почти точно осуществленных с помощью беспилотников "в один конец", – отмечает разведка.

Аналитики отмечают, что многие из дронов достигли своих целей, что может означать, что российская противовоздушная оборона испытывает трудности с обнаружением и уничтожением таких воздушных целей.

"Россия, вероятно, перепланирует организацию ПВО в зоне между Украиной и Москвой, чтобы лучше реагировать на эти атаки", – отмечают в обзоре.

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После предыдущих случаев, когда атаки на российские военные аэропорты повреждали самолеты, РФ начала рассредоточивать самолеты по разным местам. Однако последние удары в Сольцах и Пскове свидетельствуют, что беспилотники имеют значительную дальность и дальше защищаться с помощью рассредоточения будет непросто.

"России, вероятно, придется рассмотреть развертывание дополнительных систем ПВО на аэродромах, где она видит риск атак беспилотниками", – заключает разведка Британии.

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Темы: беспилотникивойнаРосcияУкраина
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