Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія
До кінця року Верховна Рада має ухвалити увесь комплекс документів для реформування роботи військово-лікарських комісій.
Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі національного телемарафону новин 30 серпня
Пряма мова: "Ми хочемо провести комплексну реформу, яка зробить проходження ВЛК дуже зручним для тих, кому це справді потрібно. Водночас ті, хто за гроші хочуть купити собі результат, не зможуть цього зробити...
Ми вже ухвалили два закони, але весь пакет містить декілька документів. Я думаю, що до нового року весь пакет документів уже буде ухвалено".
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Деталі: Він нагадав, що питанню роботи ВЛК було присвячено кілька засідань і робочої групи, і профільного комітету. Також триває співпраця з волонтерськими та ветеранськими організаціями.
Що передувало:
- В кінці серпня Державне бюро розслідувань, поліція та прокурори провели сотні обшуків у військкоматах та ВЛК по всій країні, виявлені масштабні корупційні схеми.
- За результатами понад 200 обшуків для документування корупційних схем ухилення від призову Нацполіція вилучила більше 10 000 медичних справ.