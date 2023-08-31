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Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 10:57
Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія
ВЕРХОВНА РАДА. ФОТО RADA.GOV.UA

До кінця року Верховна Рада має ухвалити увесь комплекс документів для реформування роботи військово-лікарських комісій.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі національного телемарафону новин 30 серпня 

Пряма мова: "Ми хочемо провести комплексну реформу, яка зробить проходження ВЛК дуже зручним для тих, кому це справді потрібно. Водночас ті, хто за гроші хочуть купити собі результат, не зможуть цього зробити... 

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Ми вже ухвалили два закони, але весь пакет містить декілька документів. Я думаю, що до нового року весь пакет документів уже буде ухвалено".

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Деталі: Він нагадав, що питанню роботи ВЛК було присвячено кілька засідань і робочої групи, і профільного комітету. Також триває співпраця з волонтерськими та ветеранськими організаціями.

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Теми: Верховна РадаТЦКзаконодавство
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