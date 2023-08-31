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Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 31 августа 2023, 10:57
Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия
ВЕРХОВНАЯ РАДА. ФОТО RADA.GOV.UA

До конца года Верховная Рада должна принять весь комплекс документов для реформирования работы военно-врачебных комиссий.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире национального телемарафона новостей 30 августа 

Прямая речь: "Мы хотим провести комплексную реформу, которая сделает прохождение ВВК очень удобным для тех, кому это действительно нужно. В то же время те, кто за деньги хотят купить себе результат, не смогут этого сделать... 

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Мы уже приняли два закона, но весь пакет содержит несколько документов. Я думаю, что до нового года весь пакет документов уже будет принят".

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Детали: Он напомнил, что вопросу работы ВВК было посвящено несколько заседаний и рабочей группы, и профильного комитета. Также продолжается сотрудничество с волонтерскими и ветеранскими организациями.

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Что предшествовало: 

  • В конце августа Государственное бюро расследований, полиция и прокуроры провели сотни обысков в военкоматах и ВВК по всей стране, выявлены масштабные коррупционные схемы.
  • По результатам более 200 обысков для документирования коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция изъяла более 10 000 медицинских дел.

Темы: Верховная РадаТЦКзаконодательство
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