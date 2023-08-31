Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия

До конца года Верховная Рада должна принять весь комплекс документов для реформирования работы военно-врачебных комиссий.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире национального телемарафона новостей 30 августа

Прямая речь: "Мы хотим провести комплексную реформу, которая сделает прохождение ВВК очень удобным для тех, кому это действительно нужно. В то же время те, кто за деньги хотят купить себе результат, не смогут этого сделать...

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Мы уже приняли два закона, но весь пакет содержит несколько документов. Я думаю, что до нового года весь пакет документов уже будет принят".

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Детали: Он напомнил, что вопросу работы ВВК было посвящено несколько заседаний и рабочей группы, и профильного комитета. Также продолжается сотрудничество с волонтерскими и ветеранскими организациями.

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