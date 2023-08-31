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У мережу виклали відеозвернення Пригожина до "любителів обговорити його ліквідацію"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 11:57
У мережу виклали відеозвернення Пригожина до любителів обговорити його ліквідацію
скрін з відеозвернення Пригожина, яке оприлюднили 31 серпня 2023 в Telegram-каналі Grey Zone

Пов’язаний з Вагнером Telegram-канал опублікував відеозвернення Євгена Пригожина до "любителів обговорити його ліквідацію". ЗМІ припускають, що відео записане за кілька днів до загибелі ватажка вагнерівців в авіатрощі. 

Джерело: Telegram-канал Агентство з посиланням на опубліковане у Telegram-каналі Grey zone відеозвернення Пригожина

Деталі: Відео оприлюднили в ніч проти 31 серпня. Раніше його не публікували. 

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Пряма мова Пригожина на відео: "Для тих, хто обговорює, живий я чи ні, як у мене справи. Зараз вихідні, друга половина серпня 23 року. Перебуваю в Африці, тож любителі обговорення моєї ліквідації, інтимного життя, заробітків чи ще чого-небудь... Усе гаразд".

Більше деталей:  Водночас, як зазначає "Агентство", на ньому Пригожин одягнений у те саме, що й на відео, опублікованому 21 серпня. 

Тоді ватажок вагнерівців повідомляв, що ПВК  "проводить розвід-пошукову діяльність, робить Росію ще більш великою на всіх континентах, а Африку - ще більш вільною". 

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Вважається, що це відео було записано в Малі, і саме з Малі до Санкт-Петербурга повертався Пригожин, коли розбився його бізнес-джет. 

"Агентство" припускає, що "нове" відео, оприлюднене 31 серпня, насправді зняте 19-20 серпня – за кілька днів до авіатрощі у Тверській області.

Можливість вбивства Пригожина активно обговорювалася і до авіакатастрофи. Водночас журналістам так і не вдалось дістати кадри з упізнанням тіла ватажка вагнерівців.

Теми: ВагнерПригожинвбивство
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