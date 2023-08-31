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В сеть выложили видеообращение Пригожина к "любителям обсудить его ликвидацию"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 31 августа 2023, 11:57
В сеть выложили видеообращение Пригожина к любителям обсудить его ликвидацию
скрин из видеообращения Пригожина, которое обнародовали 31 августа 2023 года в Telegram-канале Grey Zone

Связанный с Вагнером Telegram-канал опубликовал видеообращение Евгения Пригожина к "любителям обсудить его ликвидацию". СМИ предполагают, что видео записано за несколько дней до гибели главаря вагнеровцев в авиакатастрофе. 

Источник: Telegram-канал Агентство со ссылкой на опубликованное в Telegram-канале Grey zone видеообращение Пригожина

Детали: Видео обнародовали в ночь на 31 августа. Ранее его не публиковали. 

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Прямая речь Пригожина на видео: "Для тех, кто обсуждает, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23 года. Нахожусь в Африке, так что любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь... Все в порядке".

Больше деталей:  В то же время, как отмечает "Агентство", на нем Пригожин одет в то же, что и на видео, опубликованном 21 августа. 

Тогда главарь вагнеровцев сообщал, что ЧВК "проводит разведывательно-поисковую деятельность, делает Россию еще более большой на всех континентах, а Африку еще более свободной". 

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Считается, что это видео было записано в Мали, и именно из Мали в Санкт-Петербург возвращался Пригожин, когда разбился его бизнес-джет. 

"Агентство" предполагает, что "новое" видео, обнародованное 31 августа, на самом деле снято 19-20 августа - за несколько дней до авиакатастрофы в Тверской области.

Возможность убийства Пригожина активно обсуждалась и до авиакатастрофы. В то же время журналистам так и не удалось достать кадры с опознанием тела главаря вагнеровцев.

Темы: ВагнерПригожинубийство
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