Арестованный Стрелков решил посоревноваться с Путиным за пост президента

Арестованный в России бывший офицер ФСБ и лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, потому что, как он считает, имеет ряд преимуществ перед нынешним главой страны-террориста Владимиром Путиным.

Источник: Стрелков в Telegram

Детали: В частности, Стрелков перечислил по пунктам свои преимущества и недостатки Путина, что больше похоже на критику нынешнего главы Кремля.

Реклама:

Он заявил, что более компетентен, чем Путин и его министр обороны Сергей Шойгу в военном деле, "поэтому мог бы выполнять обязанности верховного главнокомандующего, как положено по Конституции РФ".

Кроме того, заявил Стрелков, его никто из лидеров стран не сможет "водить за нос", как Путина, потому что он не верил никогда им ни на грош".

Он также поставил в вину Путину то, что его водили за нос и руководители российских силовых структур, потому что ни страна, ни армия, ни промышленность России оказались к войне не готовы, а Украина - "совсем не соломенное чучело в военном отношении". В то же время никто не был уволен со своих должностей.

ВИДЕО ДНЯ

Также Стрелков обвинил Путина в том, что тот не может ни в чем отказать своим друзьям миллиардерам, которые вывозят капитал из России. В результате этого военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей Путина.

Он отметил, что никому ничего не обещал в отличие от Путина, который обязан тем, кто привел его к власти.

Напоследок Стрелков заверил потенциальных избирателей, что не настолько физически здоров как Путин, чтобы находиться более 20 лет у власти и "возиться с россиянами".

Предистория: