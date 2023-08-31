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Арестованный Стрелков решил посоревноваться с Путиным за пост президента

Четверг, 31 августа 2023, 12:30
Арестованный Стрелков решил посоревноваться с Путиным за пост президента
Фото: Getty Images

Арестованный в России бывший офицер ФСБ и лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, потому что, как он считает, имеет ряд преимуществ перед нынешним главой страны-террориста Владимиром Путиным.

Источник: Стрелков в Telegram

Детали: В частности, Стрелков перечислил по пунктам свои преимущества и недостатки Путина, что больше похоже на критику нынешнего главы Кремля.

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Он заявил, что более компетентен, чем Путин и его министр обороны Сергей Шойгу в военном деле, "поэтому мог бы выполнять обязанности верховного главнокомандующего, как положено по Конституции РФ".

Кроме того, заявил Стрелков, его никто из лидеров стран не сможет "водить за нос", как Путина, потому что он не верил никогда им ни на грош".

Он также поставил в вину Путину то, что его водили за нос и руководители российских силовых структур, потому что ни страна, ни армия, ни промышленность России оказались к войне не готовы, а Украина - "совсем не соломенное чучело в военном отношении". В то же время никто не был уволен со своих должностей.

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Также Стрелков обвинил Путина в том, что тот не может ни в чем отказать своим друзьям миллиардерам, которые вывозят капитал из России. В результате этого военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей Путина.

Он отметил, что никому ничего не обещал в отличие от Путина, который обязан тем, кто привел его к власти.

Напоследок Стрелков заверил потенциальных избирателей, что не настолько физически здоров как Путин, чтобы находиться более 20 лет у власти и "возиться с россиянами".

Предистория:

  • 21 июля российский Мещанский суд арестовал до 18 сентября террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".
  • Стрелков (Гиркин) по состоянию на 23 июля находился в двухместной камере СИЗО "Лефортово" в Москве. У него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.
  • Стрелков заочно приговорен окружным судом Гааги к пожизненному заключению. Он признан виновником крушения малайзийского Boeing в августе 2014 года. Суд заявил, что Игорь Гиркин и двое его подчиненных "виновны в убийстве 298 раз".

Темы: СтрелковРосcияпрезидент
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