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Від тортур окупантів постраждали 75 українських дітей – ОГП

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 13:11
Від тортур окупантів постраждали 75 українських дітей – ОГП
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Прокуратура зафіксувала, що від катувань росіян за період повномасштабної війни постраждали 75 українських дітей, більшість із них – у с. Ягідне Чернігівської області.

Джерело: керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На сьогодні органи досудового розслідування і прокурори документують такі злочини у понад 3200 кримінальних провадженнях. З них – вбивства, каліцтва, викрадення дітей, примусове переміщення, депортація, сексуальне насильство щодо дітей, напади на установи та заклади для дітей", - повідомила вона.

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… Постраждали внаслідок тортур 75 дітей. З них 69 - в Ягідному на Чернігівщині. Умови, в яких перебували діти разом із дорослими в підвалі школи, поводження з ними - прирівнюються до тортур".

Деталі: За словами Усенко, прокурори зафіксували поодинокі випадки в Херсонській і Харківській областях, коли дітей позбавляли волі та піддавали тортурам разом із дорослими.

Усенко додала, що діти постраждали через те, що, на думку окупантів, могли передавати інформацію про пересування російської техніки та коригувальну інформацію для ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомлення про катування надходили вже після звільнення територій, більшість випадків сексуального насильства – на сьогодні їх зафіксовано 13 – також були встановлені після деокупації. 

Теми: дітивоєнні злочинивійнаОфіс генпрокурора
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