Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 31 августа 2023, 13:11
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Прокуратура зафиксировала, что от пыток россиян за период полномасштабной агрессии пострадали 75 украинских детей, большинство из них – в с. Ягодное Черниговской области.

Источник: руководитель Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко в интервью агентству Интерфакс-Украина

Прямая речь: "На сегодня органы досудебного расследования и прокуроры документируют такие преступления в более 3200 уголовных производствах. Из них - убийства, увечья, похищение детей, принудительное перемещение, депортация, сексуальное насилие в отношении детей, нападения на учреждения и заведения для детей", - сообщила она.

Реклама:

... Пострадали в результате пыток 75 детей. Из них 69 – в Ягодном на Черниговщине. Условия, в которых находились дети вместе со взрослыми в подвале школы, обращение с ними – приравниваются к пыткам".

Детали: По словам Усенко, прокуроры зафиксировали единичные случаи в Херсонской и Харьковской областях, когда детей лишали свободы и подвергали пыткам вместе со взрослыми.

Усенко уточнила, что дети пострадали из-за того, что, по мнению оккупантов, могли передавать информацию о передвижении российской техники и корректировочную информацию для ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщения о пытках поступали уже после освобождения территорий, большинство случаев сексуального насилия – на сегодня их зафиксировано 13 – также были установлены после деоккупации.

Темы: детивоенные преступлениявойнаОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ покупает детали для самолетов через "дружественные" страны: в лидерах ОАЭ, Китай и Турция

Обновление зарядки и новый дизайн: Apple представила новую линейку iPhone 15

Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022 года

Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб

Обнародованы предложения Зеленского к законопроекту о восстановлении декларирования

Публицист Бабченко заявил, что СБУ завела на него дело. Спецслужба опровергла

Все новости...
дети
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
"Хочу учиться без страха, что в школу попадут решисты": ученикам в Николаеве нужно укрытие
Это сознательное решение – любить ребенка. Опыт семьи, усыновившей 7-летнего мальчика во время войны
Последние новости
01:12
Блинкен и Бербок обсудят усиление украинской ПВО – Госдеп
00:32
Воздушные силы предупредили об угрозе вражеских БпЛА в Одесской области
00:16
Сборная Украины минимально проиграла Италии в матче отбора Евро-2024
23:36
Еще 13 детей вернули в Украину из оккупации
22:46
Стефанишина: Украине не предлагали членство в НАТО в обмен на территории
22:39
РФ покупает детали для самолетов через "дружественные" страны: в лидерах ОАЭ, Китай и Турция
22:32
Для каких классов уже напечатали школьные учебники – ответ МОН
22:31
Киев не готов мириться с запретом Польши по импорту – Стефанишина
22:16
Уже в сентябре должно быть решение об открытии реестра деклараций – Зеленский
21:58
TikTok официально запускает функцию онлайн-шопинга в США
Все новости...
Реклама: