От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП

Прокуратура зафиксировала, что от пыток россиян за период полномасштабной агрессии пострадали 75 украинских детей, большинство из них – в с. Ягодное Черниговской области.

Источник: руководитель Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко в интервью агентству Интерфакс-Украина

Прямая речь: "На сегодня органы досудебного расследования и прокуроры документируют такие преступления в более 3200 уголовных производствах. Из них - убийства, увечья, похищение детей, принудительное перемещение, депортация, сексуальное насилие в отношении детей, нападения на учреждения и заведения для детей", - сообщила она.

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... Пострадали в результате пыток 75 детей. Из них 69 – в Ягодном на Черниговщине. Условия, в которых находились дети вместе со взрослыми в подвале школы, обращение с ними – приравниваются к пыткам".

Детали: По словам Усенко, прокуроры зафиксировали единичные случаи в Херсонской и Харьковской областях, когда детей лишали свободы и подвергали пыткам вместе со взрослыми.

Усенко уточнила, что дети пострадали из-за того, что, по мнению оккупантов, могли передавать информацию о передвижении российской техники и корректировочную информацию для ВСУ.

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Сообщения о пытках поступали уже после освобождения территорий, большинство случаев сексуального насилия – на сегодня их зафиксировано 13 – также были установлены после деоккупации.