Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом

В ГБР при расследовании авиакатастрофы двух МИ-8 в Донецкой области, где погибли 6 пилотов, особое внимание уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также изучат версии диверсии или поражения вертолетов врагом.

Источник: Офис генпрокурора, ГБР

Дословно ГБР: "Особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.

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В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия".

Детали: По данным следствия, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8. Летательные аппараты полностью уничтожены.

Шестеро военнослужащих - экипаж воздушных судов - погибли.

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По факту авиакатастрофы двух вертолетов в Донецкой области начато производство. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним: