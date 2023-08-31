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Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом

Алена МазуренкоЧетверг, 31 августа 2023, 13:19
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
фото: ГБР

В ГБР при расследовании авиакатастрофы двух МИ-8 в Донецкой области, где погибли 6 пилотов, особое внимание уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также изучат версии диверсии или поражения вертолетов врагом.

Источник: Офис генпрокурора, ГБР

Дословно ГБР: "Особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.

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В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия".

Детали: По данным следствия, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8. Летательные аппараты полностью уничтожены.

Шестеро военнослужащих - экипаж воздушных судов - погибли.

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По факту авиакатастрофы двух вертолетов в Донецкой области начато производство. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним: 

  • Во вторник 29 августа в Донецкой области при неизвестных обстоятельствах упали два вертолета военной авиации, экипажи погибли, открыто уголовное производство.

Темы: авиаГБРДонецкая область
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