Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 16:31
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
ілюстративне фото СБУ

Військові контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня картонними дронами.

Джерело: відео в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ", співрозмовники "Української правди" в спецслужбах

Деталі: Відео, яке з’явилося в мережі 31 серпня, демонструє кадри тестування картонних дронів. Автентичність відео підтверджують джерела УП.

Реклама:

Зазначається, що такі дрони є невидимими для ворожих радарів. Після вибуху уражаючі елементи накривають доволі велику площу, достатню, щоб пошкодити навіть великий літак.

ВІДЕО ДНЯ

За словами джерела, саме за допомогою цих картонних дронів військові контррозвідники спецслужби у ніч на 27 серпня атакували аеродром у російському Курську.

Тоді дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також серед уражених цілей були радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

Теми: безпілотникиСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км - Зеленський
Росія перекинула ППО з Курильських островів на кордон з Україною - ЗМІ
Нацгвардійці взяли в полон трьох російських вояк під Бахмутом
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: