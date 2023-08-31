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СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 16:31
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
ілюстративне фото СБУ

Військові контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня картонними дронами.

Джерело: відео в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ", співрозмовники "Української правди" в спецслужбах

Деталі: Відео, яке з’явилося в мережі 31 серпня, демонструє кадри тестування картонних дронів. Автентичність відео підтверджують джерела УП.

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Зазначається, що такі дрони є невидимими для ворожих радарів. Після вибуху уражаючі елементи накривають доволі велику площу, достатню, щоб пошкодити навіть великий літак.

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За словами джерела, саме за допомогою цих картонних дронів військові контррозвідники спецслужби у ніч на 27 серпня атакували аеродром у російському Курську.

Тоді дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також серед уражених цілей були радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

Теми: безпілотникиСБУвійна
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