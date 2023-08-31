СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
Военные контрразведчики СБУ атаковали аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа картонными дронами.
Источник: видео в Telegram-канале "Оперативный ВСУ", собеседники "Украинской правды" в спецслужбах
Детали: Видео, которое появилось в сети 31 августа, демонстрирует кадры тестирования картонных дронов. Аутентичность видео подтверждают источники УП.
Отмечается, что такие дроны являются невидимыми для вражеских радаров. После взрыва поражающие элементы накрывают довольно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет.
Нестандартна розробка СБУ - у росіян на один страшний сон більше…👻 pic.twitter.com/jqFOFPx9Jn— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 31, 2023
По словам источника, именно с помощью этих картонных дронов военные контрразведчики спецслужбы в ночь на 27 августа атаковали аэродром в российском Курске.
Тогда дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей были радары комплекса С-300 и два "Панциря".