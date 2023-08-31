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СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 августа 2023, 16:31
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
иллюстративное фото СБУ

Военные контрразведчики СБУ атаковали аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа картонными дронами.

Источник: видео в Telegram-канале "Оперативный ВСУ", собеседники "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: Видео, которое появилось в сети 31 августа, демонстрирует кадры тестирования картонных дронов. Аутентичность видео подтверждают источники УП.

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Отмечается, что такие дроны являются невидимыми для вражеских радаров. После взрыва поражающие элементы накрывают довольно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет.

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По словам источника, именно с помощью этих картонных дронов военные контрразведчики спецслужбы в ночь на 27 августа атаковали аэродром в российском Курске.

Тогда дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей были радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Темы: беспилотникиСБУвойна
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