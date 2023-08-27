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СБУ безпілотниками атакувала літаки на Курському аеродромі – джерело

Олександр Шумілін, Роман ПетренкоНеділя, 27 серпня 2023, 16:02
СБУ безпілотниками атакувала літаки на Курському аеродромі – джерело
Су-30 на курському аеродромі, фото ілюстративне: airforce

Військова контррозвідка Служби безпеки України в ніч на 27 серпня атакувала шістнадцятьма безпілотниками Курський аеродром, відпрацювала по літаках Су-30 та МІГ-29, а також по С-300 та "Панцирах".

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За даними джерел УП, дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29.

Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

За даними СБУ, майже всі безпілотники долетіли до своїх цілей.

Росіяни зафіксували щонайменше 13 вибухів, повідомив співрозмовник. Але точні наслідки атаки будуть відомі "найближчим часом".

Специ уточнили, що атаку організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Нагадаємо: Росіяни заявили, що вночі в російському Курську безпілотник врізався в багатоквартирний будинок, нібито ніхто не постраждав.

Теми: СБУвійнаРосія
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