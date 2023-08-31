Російських військових, які відмовляються іти в бій, карають ямою і морять голодом − Маляр

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти тримають у ямі і майже без їжі своїх військових, які відмовилися йти у бій, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова заступниці міністра: "Наприкінці серпня цього року поблизу населеного пункту Покровське Запорізької області російською поліцією у так званому "зиндані" (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях утримується більше 50 російських військовослужбовців, яких годують мізерною пайкою харчів тільки один раз на добу".

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Деталі: Маляр зазначила, що на всій тимчасово окупованій українській території росіяни використовують подібні "зиндани" для покарання місцевих мешканців, затриманих за порушення комендантського режиму або під будь-яким іншим надуманим приводом.



Також, за її словами, до Донецька масово привозять мобілізованих в Росії, більшість з яких трудові мігранти з колишніх радянських республік, які свого часу виїхали на заробітки та отримали російські паспорти.



Ці особи розповідають, що їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортували до Росії.



Маляр додала, що запас сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично закінчився, іншого продовольчого забезпечення до прибуття до бойових підрозділів для них не передбачено.

Крім того, російським окупаційним адміністраціям Сватовського району Луганської області повідомили, що з вересня 2023 року припинять продовольче забезпечення особового складу підрозділів, які дислокуються на території цього району.