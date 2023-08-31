Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російських військових, які відмовляються іти в бій, карають ямою і морять голодом − Маляр

Ірина БалачукЧетвер, 31 серпня 2023, 18:06
Російських військових, які відмовляються іти в бій, карають ямою і морять голодом − Маляр
Російські солдати. Фото ілюстративне з akzent.zp.ua

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти тримають у ямі і майже без їжі своїх військових, які відмовилися йти у бій, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова заступниці міністра: "Наприкінці серпня цього року поблизу населеного пункту Покровське Запорізької області російською поліцією у так званому "зиндані" (викопаній глибокій  ямі) за відмову брати участь у бойових діях утримується більше 50 російських військовослужбовців, яких годують мізерною пайкою харчів тільки один раз на добу".

Реклама:

Деталі: Маляр зазначила, що на всій тимчасово окупованій українській території росіяни використовують подібні "зиндани" для покарання місцевих мешканців, затриманих за порушення комендантського режиму або під будь-яким іншим надуманим приводом.

Також, за її словами, до Донецька масово привозять мобілізованих в Росії, більшість з яких трудові мігранти з колишніх радянських республік, які свого часу виїхали на заробітки та отримали російські паспорти.

Ці особи розповідають, що їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортували до Росії.

Маляр додала, що запас сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично закінчився, іншого продовольчого забезпечення до прибуття до бойових підрозділів для них не передбачено.

Крім того, російським окупаційним адміністраціям Сватовського району Луганської області повідомили, що з вересня 2023 року припинять продовольче забезпечення особового складу підрозділів, які дислокуються на території цього району.

Теми: МіноборониокупаціяЗапорізька областьїжа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Міноборони
У Міноборони закликали ЗМІ не поширювати дискредитаційні тексти, які надходять в редакції
Ділки хотіли продати танкові двигуни для ЗСУ втричі дорожче ринкової вартості - СБУ
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: