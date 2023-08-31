Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр

На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты держат в яме и почти без еды своих военных, отказавшихся идти в бой, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь замминистра: "В конце августа этого года вблизи населенного пункта Покровское Запорожской области российской полицией в так называемом "зиндане" (выкопанной глубокой яме) за отказ участвовать в боевых действиях удерживают более 50 российских военнослужащих, которых кормят мизерной пайкой еды только раз в сутки".

Реклама:

Детали: Маляр отметила, что на всей временно оккупированной украинской территории россияне используют подобные "зинданы" для наказания местных жителей, задержанных за нарушение комендантского режима или под каким-либо другим надуманным предлогом.

Также, по ее словам, в Донецк массово привозят мобилизованных в России, большинство из которых трудовые мигранты из бывших советских республик, в свое время выехавшие на заработки и получившие российские паспорта.

Эти лица рассказывают, что их фактически насильно под конвоем доставили на территорию Украины. В настоящее время их удерживают под стражей в домах, владельцев которых депортировали в Россию.

ВИДЕО ДНЯ

Маляр добавила, что запас сухих пайков, полученных мобилизованными, практически закончился, иного продовольственного обеспечения до прибытия в боевые подразделения для них не предусмотрено.

Кроме того, российским оккупационным администрациям Сватовского района Луганской области сообщили, что с сентября 2023 года прекратят продовольственное обеспечение личного состава подразделений, которые дислоцируются на территории этого района.