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Нацгвардійці взяли в полон трьох російських вояк під Бахмутом

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 серпня 2023, 20:05
Нацгвардійці взяли в полон трьох російських вояк під Бахмутом
ілюстративне фото НГУ

Воїни Національної гвардії взяли в полон трьох військовослужбовців окупаційних військ РФ на Бахмутському напрямку.

Джерело: заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center, цитує пресслужба НГУ

Пряма мова: "Цього тижня на одну із позицій 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука вийшов та добровільно здався у полон поранений військовослужбовець противника. Йому була надана медична допомога та проведено евакуацію".

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Деталі: Крім цього, за словами Уршаловича, в районі Серебрянського лісництва після безуспішних наступальних дій противника нацгвардійці взяли в полон ще двох окупантів.

Теми: НацгвардіяБахмут
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