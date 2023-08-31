Нацгвардейцы взяли в плен трех российских вояк под Бахмутом

Воины Национальной гвардии взяли в плен трех военнослужащих оккупационных войск РФ на Бахмутском направлении.

Источник: заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center, цитирует пресс-служба НГУ

Прямая речь: "На этой неделе на одну из позиций 4 бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука вышел и добровольно сдался в плен раненый военнослужащий противника. Ему была оказана медицинская помощь и проведена эвакуация".

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Детали: Кроме этого, по словам Уршаловича, в районе Серебрянского лесничества после безуспешных наступательных действий противника нацгвардейцы взяли в плен еще двух оккупантов.