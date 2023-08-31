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Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 23:07
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Испании резко раскритиковал комментаторов, которые сетуют на медленные темпы украинского контрнаступления, и посоветовал им "заткнуть рты".

Источник: Дмитрий Кулеба в комментарии перед неформальной встречей руководителей МИД государств Европейского Союза в испанском Толедо, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь главы МИД: "Критиковать медленные темпы контрнаступления – это все равно, что плевать в лицо украинскому солдату, который ежедневно жертвует своей жизнью, продвигаясь вперед и освобождая один километр украинской земли за другим.

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Я бы советовал всем критикам заткнуть рот. Приезжайте в Украину и попробуйте сами освободить один квадратный сантиметр".

Детали: На встрече министров в Толедо Кулеба рассказал, что приоритетными военными потребностями Украины остаются артснаряды, бронетехника и медеваки – бронированные "скорые" для эвакуации раненых.

Также он призвал партнеров подумать над способами защитить торговые суда, которые идут альтернативным "зерновым коридором", пока они в территориальных водах Украины – в частности, с помощью ПВО.

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Этому предшестовало: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не торопиться с выводами о контрнаступательной операции Украины летом 2023 года, напомнив, как Украина уже не раз превосходила ожидания.

Дмитрий Кулеба говорил, что Киев "спокойно" относится к дискуссии на Западе о недостаточных темпах продвижения на юге, и призвал проявить терпение и не недооценивать Украину.

Темы: контрнаступлениеКулеба Дмитрий
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