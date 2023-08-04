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Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
Дубінський. ілюстративне фото з Telegram

Народний депутат Олександр Дубінський прибув на допит до Державного бюро розслідувань у Києві.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах.

Деталі: Депутата викликали у межах кримінального провадження, яке розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу.

Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

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За даними ДБР,  Дубінський під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька але покинув країну сам. Водночас батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Що передувало: У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.

Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.

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Теми: ДубінськийДБР
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