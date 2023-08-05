У Росморрічфлоті розповіли про стан танкера після атаки дрона

У Росморрічфлоті заявили, що танкер "SIG" після атаки України перебуває на плаву, забруднення навколишнього середовища немає.

Джерело: Федеральне агентство морського і річкового транспорту (Росморрічфлот) у Telegram

Дослівно: "Судно перебуває на плаву, надходження води всередину аварійного судна немає, машвідділення задраєне, забруднення навколишнього середовища немає. Працюють водовідливні засоби. Екіпаж у порядку".

Деталі: Повідомляється, що до кінця дня планується завершити водолазне обстеження підводної частини танкера, результати якого ляжуть в основу плану робіт з усунення отриманих судном пошкоджень.

Самі роботи планується провести в неділю 6 серпня після доставки всіх матеріалів, необхідних для ремонту пробоїни.

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