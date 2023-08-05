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У Росморрічфлоті розповіли про стан танкера після атаки дрона

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 20:26
У Росморрічфлоті розповіли про стан танкера після атаки дрона
пошкоджений танкер, фото: Baza

У Росморрічфлоті заявили, що танкер "SIG" після атаки України перебуває на плаву, забруднення навколишнього середовища немає.

Джерело: Федеральне агентство морського і річкового транспорту (Росморрічфлот) у Telegram

Дослівно: "Судно перебуває на плаву, надходження води всередину аварійного судна немає, машвідділення задраєне, забруднення навколишнього середовища немає. Працюють водовідливні засоби. Екіпаж у порядку".

Деталі: Повідомляється, що до кінця дня планується завершити водолазне обстеження підводної частини танкера, результати якого ляжуть в основу плану робіт з усунення отриманих судном пошкоджень.

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Самі роботи планується провести в неділю 6 серпня після доставки всіх матеріалів, необхідних для ремонту пробоїни.

Передісторія:

  • Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".
  • На допомогу танкеру відправилася група рятувальників з Новоросійська. Для буксирування судна у Керченську протоку прибули два буксири.
  • Не зафіксовано розливу палива з танкера, стверджують російські медіа.
  • Повідомлялося, що танкер "SIG" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

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Теми: Росіякораблібезпілотникивійна
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