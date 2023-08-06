У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки трьох ракетних обстрілів за добу
З вечора 5 серпня Хмельницька область була тричі атакована росіянами – пошкоджені будівлі, автовокзал, виникла пожежа складу.
Джерело: перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, якого цитує Хмельницька ОВА
Пряма мова Тюріна: "З вчорашнього вечора Хмельниччина була тричі атакована ворогом.
Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу.
Була серія вибухів в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах.
Більшість ракет були збиті силами ППО.
Разом з тим, у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні".
Деталі: Крім того, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді.
Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху, травми отримав працівник об’єкта.
Що передувало: Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.
Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент Володимир Зеленський.
У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунало близько десяти вибухів, над містом було видно дим, у деяких районах вибиті вікна.