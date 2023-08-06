У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки трьох ракетних обстрілів за добу

З вечора 5 серпня Хмельницька область була тричі атакована росіянами – пошкоджені будівлі, автовокзал, виникла пожежа складу.

Джерело: перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, якого цитує Хмельницька ОВА

Пряма мова Тюріна: "З вчорашнього вечора Хмельниччина була тричі атакована ворогом.

Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу.

Була серія вибухів в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах.

Більшість ракет були збиті силами ППО.

Разом з тим, у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні".

Деталі: Крім того, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді.

Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху, травми отримав працівник об’єкта.

Що передувало: Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.

Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент Володимир Зеленський.

У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунало близько десяти вибухів, над містом було видно дим, у деяких районах вибиті вікна.