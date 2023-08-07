Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Бєлгородом збили безпілотник – російський губернатор

Олена РощінаПонеділок, 7 серпня 2023, 13:52
Під Бєлгородом збили безпілотник – російський губернатор
Фото з Телеграм-каналу "Жесть Белгород"

Російська влада заявляє, що система протиповітряної оборони Російської Федерації 7 серпня знешкодила безпілотник на підльоті до Бєлгорода.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков

Пряма мова: "У Бєлгороді спрацювала наша система ППО – збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Наслідки землі уточнюють оперативні служби".

Деталі: Гладков уточнив, що, за попередніми даними, потерпілих та руйнувань немає.

Реклама:

Раніше в понеділок у місцевих Телеграм-каналах повідомлялося, що в Бєлгороді "гучно".

Нагадаємо: У Бєлгородській області РФ, яка межує з територією України, регулярно повідомляють про боротьбу з безпілотниками: іноді їх збивають, іноді вони падають – то на дорогу, то на будівлі.

Теми: Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Росія
Блінкен нагадав РФ про її зобов'язання щодо Грузії
Представник Китаю був активним в Джидді, Україна очікує долучення Сі Цзіньпіна до мирного саміту – ОП
Єрмак про саміти миру й переговори: Росію треба буде залучати при закінченні війни
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: