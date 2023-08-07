Під Бєлгородом збили безпілотник – російський губернатор

Російська влада заявляє, що система протиповітряної оборони Російської Федерації 7 серпня знешкодила безпілотник на підльоті до Бєлгорода.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков

Пряма мова: "У Бєлгороді спрацювала наша система ППО – збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Наслідки землі уточнюють оперативні служби".

Деталі: Гладков уточнив, що, за попередніми даними, потерпілих та руйнувань немає.

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Раніше в понеділок у місцевих Телеграм-каналах повідомлялося, що в Бєлгороді "гучно".

Нагадаємо: У Бєлгородській області РФ, яка межує з територією України, регулярно повідомляють про боротьбу з безпілотниками: іноді їх збивають, іноді вони падають – то на дорогу, то на будівлі.