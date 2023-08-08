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Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат

Валентина РоманенкоВівторок, 8 серпня 2023, 15:50
Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат
фото з Instagram

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює виключення з фракції нардепа Богдана Торохтія.

Джерело: Арахамія в Telegram

Деталі: За словами Арахамії, Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися, але не зробив цього і "слугам народу", мовляв, "урвався терпець".

Пряма мова: "Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було.

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Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.

Тому:

  1. Він має повернути отримані гроші в бюджет.
  2. Він має скласти депутатський мандат.
  3. Я негайно ініціюю його виключення з фракції".

Що передувало: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "РБК-Україна" висловився, що відпочинок народного депутата Богдана Торохтія у Болгарії не можна порівнювати з вояжем Юрія Арістова на Мальдівські острови, тому й не було застосовано ніяких каральних заходів до народного обранця.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Журналісти Bihus.Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.
  • Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Теми: Слуга народукорупціяВоєнний стан
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