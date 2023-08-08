Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює виключення з фракції нардепа Богдана Торохтія.

Джерело: Арахамія в Telegram

Деталі: За словами Арахамії, Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися, але не зробив цього і "слугам народу", мовляв, "урвався терпець".

Пряма мова: "Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було.

Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.

Тому:

Він має повернути отримані гроші в бюджет. Він має скласти депутатський мандат. Я негайно ініціюю його виключення з фракції".

Що передувало: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "РБК-Україна" висловився, що відпочинок народного депутата Богдана Торохтія у Болгарії не можна порівнювати з вояжем Юрія Арістова на Мальдівські острови, тому й не було застосовано ніяких каральних заходів до народного обранця.

Передісторія: