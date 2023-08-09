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Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП в Лаврі

Станіслав ПогоріловСереда, 9 серпня 2023, 15:28
Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП в Лаврі
Фото: Getty Images

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (чоловічий монастир) УПЦ МП та національним заповідником "Києво-Печерська лавра". Зокрема, йдеться про приміщення Нижньої Лаври.

Джерело: пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики

Дослівно: "Тим самим Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (московського патріархату – ред.)".

Деталі: Зазначається, що ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

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Перед цим комісія міністерства виявила під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником, які й стали підставами до його розірвання.

Що було раніше: У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.

Теми: релігіясудУПЦ МП
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