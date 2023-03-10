УПЦ МП має залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври – Ткаченко

Настоятель Павло і Новинський у лаврі, фото AFP via Getty Images

Ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври, слідує з роз'яснення міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Джерело: Telegram-канал міністра Tkachenko.UA

Пряма мова: "Договір безоплатного користування УПЦ Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.

Сьогодні, 10.03.2023 року, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ попередження про розірвання Договор про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна. Підстава – зафіксовані порушення умов користування державним майном. МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом".

Деталі: Ткаченко повідомив, що з 11 березня працюватимуть утворені заповідником робочі групи з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.

Це визначено правовим полем процедури, уточнив міністр.

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Нагадаємо: Українська православна церква Московського патріархату багато років безоплатно займала приміщення Києво-Печерської лаври, на Печерських пагорбах розміщується її чоловічий монастир.

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давності (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.

У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.

УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".

Передісторя:

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.

Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослужителів УПЦ МП ворожими агентами

У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви.

Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

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