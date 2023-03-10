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УПЦ МП має залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври – Ткаченко

Олена РощінаП'ятниця, 10 березня 2023, 21:07
УПЦ МП має залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври – Ткаченко
Настоятель Павло і Новинський у лаврі, фото AFP via Getty Images

Ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври, слідує з роз'яснення міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Джерело: Telegram-канал міністра Tkachenko.UA

Пряма мова: "Договір безоплатного користування УПЦ Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.

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Сьогодні, 10.03.2023 року, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ попередження про розірвання Договор про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна. Підстава – зафіксовані порушення умов користування державним майном. МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом".

Деталі: Ткаченко повідомив, що з 11 березня працюватимуть  утворені заповідником робочі групи з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.

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Це визначено правовим полем процедури, уточнив міністр.

 

Нагадаємо: Українська православна церква Московського патріархату багато років безоплатно займала приміщення Києво-Печерської лаври, на Печерських пагорбах розміщується її чоловічий монастир.

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давності (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.

У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.

УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".

Передісторя: 

  • 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.
  • Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослужителів УПЦ МП ворожими агентами
  • У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. 
  • Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.
  • Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату

Теми: УПЦ МПКиївТкаченкоцерква
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