Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір із монастирем УПЦ МП
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розриває договір із Чоловічим монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) від 2013 року про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном.
Джерело: сайт Києво-Печерської Лаври (попередження заповідника оприлюднили і згодом видалили), Синоїдальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП)
Деталі: В. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" видав попередження, що договір між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" та Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви №2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, буде розірвано.
До 29 березня монахи мають звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 на Печерських пагорбах столиці.
Керівник заповідника нагадує, що – згідно з указом президента України №820/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та постановою Кабінету міністрів від 23 грудня 2022 року №1416 – було утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні.
Остання встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна.
Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 №06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, заповідник попереджає про розірвання договору з 29.03.2023.
Дослівно: "З метою проведення процедури приймання-передачі державного майна, Монастирю необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд (майна), що є державною власністю та які перебувають на балансі Заповідника, за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 11, м. Київ, вул. Лаврська, 15 до 29.03.2023 року.
Просимо до 14.03.2023 року надати список представників від Монастиря (ПІБ) у кількості двох – трьох осіб для включення до складу комісії з приймання-передачі державного майна, що буде утворена за наказом органу управління державною установою".
Передісторя:
- 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.
- Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослудителів УПЦ МП ворожими агентами
- У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви.
- Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.
- Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб.
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