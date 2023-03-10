Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір із монастирем УПЦ МП 

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розриває договір із Чоловічим монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) від 2013 року про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном.

Джерело: сайт Києво-Печерської Лаври (попередження заповідника оприлюднили і згодом видалили), Синоїдальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП)

Деталі: В. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" видав попередження, що договір між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" та Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви №2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, буде розірвано.

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До 29 березня монахи мають звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 на Печерських пагорбах столиці.

Керівник заповідника нагадує, що – згідно з указом президента України №820/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та постановою Кабінету міністрів від 23 грудня 2022 року №1416 – було утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні.

Остання встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна.

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Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 №06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, заповідник попереджає про розірвання договору з 29.03.2023.

Дослівно: "З метою проведення процедури приймання-передачі державного майна, Монастирю необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд (майна), що є державною власністю та які перебувають на балансі Заповідника, за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 11, м. Київ, вул. Лаврська, 15 до 29.03.2023 року.

Просимо до 14.03.2023 року надати список представників від Монастиря (ПІБ) у кількості двох – трьох осіб для включення до складу комісії з приймання-передачі державного майна, що буде утворена за наказом органу управління державною установою".

Передісторя:

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.

Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослудителів УПЦ МП ворожими агентами

У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви.

Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

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