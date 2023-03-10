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Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір із монастирем УПЦ МП 

Олена РощінаП'ятниця, 10 березня 2023, 18:31
Заповідник Києво-Печерська лавра розриває договір із монастирем УПЦ МП 
Києво-Печерська лавра, фото з news.church.ua

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розриває договір із Чоловічим монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) від 2013 року про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном.

Джерело: сайт Києво-Печерської Лаври (попередження заповідника оприлюднили і згодом видалили), Синоїдальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП)

Деталі: В. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" видав попередження, що договір між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" та Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви №2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, буде розірвано.

До 29 березня монахи мають звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 на Печерських пагорбах столиці.

Керівник заповідника нагадує, що – згідно з указом президента України №820/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та постановою Кабінету міністрів від 23 грудня 2022 року №1416 – було утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні.

Остання встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна.

Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 №06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, заповідник попереджає про розірвання договору з 29.03.2023.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "З метою проведення процедури приймання-передачі державного майна, Монастирю необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд (майна), що є державною власністю та які перебувають на балансі Заповідника, за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 11, м. Київ, вул. Лаврська, 15 до 29.03.2023 року.

Просимо до 14.03.2023 року надати список представників від Монастиря (ПІБ) у кількості двох – трьох осіб для включення до складу комісії з приймання-передачі державного майна, що буде утворена за наказом органу управління державною установою".

Передісторя: 

  • 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.
  • Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослудителів УПЦ МП ворожими агентами
  • У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. 
  • Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.
  • Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату

УП, оновлено
Теми: КиївУПЦ МПцерквадерусифікація
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