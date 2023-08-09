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У Раді склала присягу нова нардепка від "Слуги народу"

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 15:40
У Раді склала присягу нова нардепка від Слуги народу
фото "Слуги народу"

До фракції "Слуга народу" приєдналася нова народна депутатка Наталія Локтіонова.

Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: Замість Юрія Арістова, який втратив мандат, присягу склала Локтіонова, яка балотувалася до Верховної Ради під №146 у списку партії "Слуга народу".

Пряма мова Палійчук: "Наталія Локтіонова в нашій команді з перших днів. Вона допомагала на президентських та парламентських виборах, відповідала за проведення заходів, координувала роботу регіональних команд. З 2021 року є членом Контрольно-ревізійної комісії нашої партії.

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Закінчила Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, магістр із міжнародних відносин. З 2003 по 2018 рік працювала за фахом у міжнародних компаніях".

Нагадаємо: Наталія Локтіонова є рідною сестрою помічниці президента України Марії Левченко.

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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