У Раді склала присягу нова нардепка від "Слуги народу"
До фракції "Слуга народу" приєдналася нова народна депутатка Наталія Локтіонова.
Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук у Telegram
Деталі: Замість Юрія Арістова, який втратив мандат, присягу склала Локтіонова, яка балотувалася до Верховної Ради під №146 у списку партії "Слуга народу".
Пряма мова Палійчук: "Наталія Локтіонова в нашій команді з перших днів. Вона допомагала на президентських та парламентських виборах, відповідала за проведення заходів, координувала роботу регіональних команд. З 2021 року є членом Контрольно-ревізійної комісії нашої партії.
Закінчила Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, магістр із міжнародних відносин. З 2003 по 2018 рік працювала за фахом у міжнародних компаніях".
Нагадаємо: Наталія Локтіонова є рідною сестрою помічниці президента України Марії Левченко.