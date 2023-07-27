Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада забрала мандат у любителя Мальдів нардепа Арістова

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 липня 2023, 13:18
Рада забрала мандат у любителя Мальдів нардепа Арістова
фото з ТГ Железняка

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Рішення підтримали 320 нардепів.

Пряма мова: "Рада підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова. Новий антирекорд по кількості нардепів у парламенті - 402".

Передісторія:

  • 15 липня стало відомо, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
  • Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у "Слузі народу" вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата. Цього ж дня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.
  • 26 липня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: