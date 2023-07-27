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Рада забрала мандат у любителя Мальдів нардепа Арістова

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 липня 2023, 13:18
Рада забрала мандат у любителя Мальдів нардепа Арістова
фото з ТГ Железняка

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Рішення підтримали 320 нардепів.

Пряма мова: "Рада підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова. Новий антирекорд по кількості нардепів у парламенті - 402".

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Передісторія:

  • 15 липня стало відомо, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
  • Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у "Слузі народу" вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата. Цього ж дня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.
  • 26 липня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України.

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