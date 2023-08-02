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Замість Арістова в Раді з'явиться нова нардепка-"слуга"

Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 15:23
Замість Арістова в Раді з'явиться нова нардепка-слуга
ілюстрація ЦВК

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом від політичної партії "Слуга народу".

Джерело: пресслужба секретаріату ЦВК

Деталі: Вказано, що до комісії надійшла постанова Верховної Ради від 27 липня, якою достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою.

Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

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Дослівно: "ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі".

Довідково: Наталія Локтіонова є рідною сестрою поімчниці президента України Марії Левченко.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 липня стало відомо, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
  • Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у "Слузі народу" вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата. Цього ж дня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.
  • 26 липня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України.
  • 27 липня Верховна Рада припинила повноваження Арістова.

Теми: Слуга народуВерховна РадаЦВК
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