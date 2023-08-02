Замість Арістова в Раді з'явиться нова нардепка-"слуга"

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом від політичної партії "Слуга народу".

Джерело: пресслужба секретаріату ЦВК

Деталі: Вказано, що до комісії надійшла постанова Верховної Ради від 27 липня, якою достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою.

Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

Реклама:

Дослівно: "ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі".

Довідково: Наталія Локтіонова є рідною сестрою поімчниці президента України Марії Левченко.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ