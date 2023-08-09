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По всій Україні вчетверте лунала тривога: знову злітав МіГ-31К

Ірина БалачукСереда, 9 серпня 2023, 23:50
По всій Україні вчетверте лунала тривога: знову злітав МіГ-31К
Скриншот з карти тривог

Влада України оголошуала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів − це вже була четверта тривога за день.  

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека по всій Україні через злет російського МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Коли звучать сирени необхідно пройти в укриття.

Пізніше Повітряні сили повідомили також про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА у Сумській області.  

Оновлено: О 23:48 тривоги почали скасовувати. Станом на 23:50 сирени ще звучать у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. 

Передісторія:

Теми: повітряна тривогаУкраїнаПовітряні сили ЗСУ
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