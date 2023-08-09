По всій Україні вчетверте лунала тривога: знову злітав МіГ-31К
Середа, 9 серпня 2023, 23:50
Влада України оголошуала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів − це вже була четверта тривога за день.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека по всій Україні через злет російського МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Коли звучать сирени необхідно пройти в укриття.
Пізніше Повітряні сили повідомили також про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА у Сумській області.
Оновлено: О 23:48 тривоги почали скасовувати. Станом на 23:50 сирени ще звучать у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.
Передісторія:
- В середу 9 серпня було три масштабні тривоги через зльоти МіГів (одна на 44 хвилини, друга − на 26, третя − на 25 хв). Під час другої тривоги робота ворожої РЕБ імітувала запуск "Кинджалів".
- 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя, в результаті чого загинули дві людини, вісім отримали поранення.