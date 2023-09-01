Росіяни обстріляли Білозерську громаду – постраждала тракторна бригада

Через російський обстріл загинув тракторист у Білозерській громаді. Фото - Офіс генерального прокурора

У п’ятницю, 1 вересня, росіяни, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді на Херсонщині, загинув тракторист.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Дослівно: "Під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.

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Його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку".

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