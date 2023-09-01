Росіяни обстріляли Білозерську громаду – постраждала тракторна бригада
П'ятниця, 1 вересня 2023, 21:44
У п’ятницю, 1 вересня, росіяни, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді на Херсонщині, загинув тракторист.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Дослівно: "Під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.
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Його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку".
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