На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Вівторок, 29 серпня 2023, 16:53
Тракторист загинув у результаті наїзду на російську міну у Херсонській області.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "У районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи. Трактор наїхав на міну, залишену російською армією. На жаль, від отриманих поранень тракторист загинув".
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Деталі: Місцева влада нагадала, що чимало полів Херсонщини досі заміновані, і закликала людей не перебувати у місцях, які ще не обстежили сапери.