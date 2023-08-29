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На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 16:53
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Фото з Facebook Херсонської обласної прокуратури

Тракторист загинув у результаті наїзду на російську міну у Херсонській області.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "У районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи. Трактор наїхав на міну, залишену російською армією. На жаль, від отриманих поранень тракторист загинув".

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Деталі: Місцева влада нагадала, що чимало полів Херсонщини досі заміновані, і закликала людей не перебувати у місцях, які ще не обстежили сапери.

Теми: Херсонська областьвійнажертви
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