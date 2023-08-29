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На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік

"Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 21:42
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Населений пункт Ольгівка. Мапа - google maps

Росіяни поранили 75-річного чоловіка на Херсонщині.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно: "Росіяни вкрили вогнем Ольгівку. Постраждав 75-річний чоловік. У нього травмована нижня кінцівка. Його доправили до лікарні. Медики надають необхідну допомогу".

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Передісторія:

  • 29 серпня під час польових робіт загинув тракторист через наїзд на російську міну у районі Новопетрівки Херсонській області.
  • Воїни Збройних сил України підняли прапор на лівому березі Дніпра в Херсонській області – над будівлями в поселенні Дачі, що зараз є "сірою зоною".

Теми: війнаХерсонська область
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