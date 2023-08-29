На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Вівторок, 29 серпня 2023, 21:42
Росіяни поранили 75-річного чоловіка на Херсонщині.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно: "Росіяни вкрили вогнем Ольгівку. Постраждав 75-річний чоловік. У нього травмована нижня кінцівка. Його доправили до лікарні. Медики надають необхідну допомогу".
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