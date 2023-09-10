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Путін не перемалює карту, як йому заманеться – Трюдо про псевдовибори на ТОТ

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 02:58
Путін не перемалює карту, як йому заманеться – Трюдо про псевдовибори на ТОТ
Джастін Трюдо. ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада ніколи не визнає результатів псевдовиборів на окупованих територіях України, і що російському диктатору Владіміру Путіну не вдасться "перемалювати" карту.

Джерело: заява Трюдо

Пряма мова: "Цього тижня Владімір Путін спробував провести так звані вибори на окупованих українських територіях – цинічну спробу легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Але українців не обдуриш, як і нас. Канада не визнає і ніколи не визнає результати цих фіктивних виборів та спробу незаконної анексії України Росією".

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Деталі: Трюдо додав, що псевдовибори на окупованих територіях "є серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Крім того, ці так звані "вибори" "є атакою на суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України".

Пряма мова: "Ми найрішучішим чином засуджуємо незаконну агресивну війну Росії проти України та її спробу анексії української території. Канада залишатиметься єдиною з нашими партнерами по G7, щоб гарантувати, що Владімір Путін та колаборанти російського режиму понесуть відповідальність за свої дії.

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Всі українці, які продовжують кидати виклик авторитаризму російського режиму, знайте, що Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Ми бачимо брехню наскрізь. Путін не перемалює карту так, як йому заманеться, і територія України залишиться територією України".

Нагадаємо: Речник Європейської комісії Петер Стано тиждень тому засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.

Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.

Теми: КанадаокупаціяРосія
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