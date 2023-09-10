Путин не перерисует карту, как ему заблагорассудится – Трюдо о псевдовыборах на ВОТ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада никогда не признает результатов псевдовыборов на оккупированных территориях Украины, и что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся "перерисовать" карту.

Источник: заявление Трюдо

Прямая речь: "На этой неделе Владимир Путин попытался провести так называемые выборы на оккупированных украинских территориях - циничную попытку легитимизировать военное завоевание под видом демократии. Но украинцев не обманешь, как и нас. Канада не признает и никогда не признает результаты этих фиктивных выборов и попытку незаконной аннексии Украины Россией".

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Детали: Трюдо добавил, что псевдовыборы на оккупированных территориях "являются серьезным нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций".

Кроме того, эти так называемые "выборы" "являются атакой на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины".

Прямая речь: "Мы решительным образом осуждаем незаконную агрессивную войну России против Украины и ее попытку аннексии украинской территории. Канада будет оставаться единой с нашими партнерами по G7, чтобы гарантировать, что Владимир Путин и коллаборационисты российского режима понесут ответственность за свои действия.

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Все украинцы, которые продолжают бросать вызов авторитаризму российского режима, знайте, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Мы видим ложь насквозь. Путин не перерисует карту так, как ему заблагорассудится, и территория Украины останется территорией Украины".