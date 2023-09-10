Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин не перерисует карту, как ему заблагорассудится – Трюдо о псевдовыборах на ВОТ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 02:58
Путин не перерисует карту, как ему заблагорассудится – Трюдо о псевдовыборах на ВОТ
Джастин Трюдо. ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада никогда не признает результатов псевдовыборов на оккупированных территориях Украины, и что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся "перерисовать" карту.

Источник: заявление Трюдо

Прямая речь: "На этой неделе Владимир Путин попытался провести так называемые выборы на оккупированных украинских территориях - циничную попытку легитимизировать военное завоевание под видом демократии. Но украинцев не обманешь, как и нас. Канада не признает и никогда не признает результаты этих фиктивных выборов и попытку незаконной аннексии Украины Россией".

Реклама:

Детали: Трюдо добавил, что псевдовыборы на оккупированных территориях "являются серьезным нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций".

Кроме того, эти так называемые "выборы" "являются атакой на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины".

Прямая речь: "Мы решительным образом осуждаем незаконную агрессивную войну России против Украины и ее попытку аннексии украинской территории. Канада будет оставаться единой с нашими партнерами по G7, чтобы гарантировать, что Владимир Путин и коллаборационисты российского режима понесут ответственность за свои действия.

ВИДЕО ДНЯ

Все украинцы, которые продолжают бросать вызов авторитаризму российского режима, знайте, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Мы видим ложь насквозь. Путин не перерисует карту так, как ему заблагорассудится, и территория Украины останется территорией Украины".

Темы: КанадаоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Канада
Украина и Канада готовят новое соглашение о свободной торговле
Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине – посол
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: