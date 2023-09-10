На окупованих територіях вояки РФ розміщуються у школах і церквах – спротив
Російські солдати на окупованих територіях півдня розміщуються у діючих цивільних об’єктах: навчальних закладах, лікарнях, церквах.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Росіяни нехтують міжнародним гуманітарним правом й розміщує своїх солдатів у діючих цивільних об’єктах.
Так, на тимчасово окупованих територіях півдня зафіксовані нові випадки розміщення техніки та особового складу в учбових закладах, попри початок навчального року".
Деталі: Також, за даними ЦНС, поранених окупантів заселяють у цивільні лікарні, попри місцевих пацієнтів, які перебувають на стаціонарі.
Спротив зазначає, що в кількох селах зафіксовані випадки розміщення російських військових у церквах.
"Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територія шкіл, як "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ", – додають у Центрі.