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На окупованих територіях вояки РФ розміщуються у школах і церквах – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 05:58
На окупованих територіях вояки РФ розміщуються у школах і церквах – спротив
окупант, люстративне фото Getty Images

Російські солдати на окупованих територіях півдня розміщуються у діючих цивільних об’єктах: навчальних закладах, лікарнях, церквах.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіяни нехтують міжнародним гуманітарним правом й розміщує своїх солдатів у діючих цивільних об’єктах.

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Так, на тимчасово окупованих територіях півдня зафіксовані нові випадки розміщення техніки та особового складу в учбових закладах, попри початок навчального року".

Деталі: Також, за даними ЦНС, поранених окупантів заселяють у цивільні лікарні, попри місцевих пацієнтів, які перебувають на стаціонарі.

Спротив зазначає, що в кількох селах зафіксовані випадки розміщення російських військових у церквах.

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"Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територія шкіл, як "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ", – додають у Центрі.

Теми: окупаціявійна
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