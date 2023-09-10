Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На оккупированных территориях вояки РФ размещаются в школах и церквях – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 05:58
На оккупированных территориях вояки РФ размещаются в школах и церквях – сопротивление
оккупант, люстративное фото Getty Images

Российские солдаты на оккупированных территориях юга размещаются в действующих гражданских объектах: учебных заведениях, больницах, церквях.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне пренебрегают международным гуманитарным правом и размещают своих солдат в действующих гражданских объектах.

Реклама:

Так, на временно оккупированных территориях юга зафиксированы новые случаи размещения техники и личного состава в учебных заведениях, несмотря на начало учебного года".

Детали: Также, по данным ЦНС, раненых оккупантов заселяют в гражданские больницы, несмотря на местных пациентов, находящихся на стационаре.

Сопротивление отмечает, что в нескольких селах зафиксированы случаи размещения российских военных в церквях.

ВИДЕО ДНЯ

"Официально оккупанты объясняют размещение военных на территории школ, как "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако по факту на свободных этажах размещаются боевые подразделения ВС РФ", – добавляют в Центре.

Темы: оккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
оккупация
Оккупанты установили свои телефонные вышки в Мелитополе, чтобы подслушивать − Федоров
В Украине находится более 420 тысяч российских оккупантов − ГУР
Путин не перерисует карту, как ему заблагорассудится – Трюдо о псевдовыборах на ВОТ
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: