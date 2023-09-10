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На оккупированных территориях вояки РФ размещаются в школах и церквях – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 05:58
На оккупированных территориях вояки РФ размещаются в школах и церквях – сопротивление
оккупант, люстративное фото Getty Images

Российские солдаты на оккупированных территориях юга размещаются в действующих гражданских объектах: учебных заведениях, больницах, церквях.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне пренебрегают международным гуманитарным правом и размещают своих солдат в действующих гражданских объектах.

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Так, на временно оккупированных территориях юга зафиксированы новые случаи размещения техники и личного состава в учебных заведениях, несмотря на начало учебного года".

Детали: Также, по данным ЦНС, раненых оккупантов заселяют в гражданские больницы, несмотря на местных пациентов, находящихся на стационаре.

Сопротивление отмечает, что в нескольких селах зафиксированы случаи размещения российских военных в церквях.

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"Официально оккупанты объясняют размещение военных на территории школ, как "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако по факту на свободных этажах размещаются боевые подразделения ВС РФ", – добавляют в Центре.

Темы: оккупациявойна
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