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Росіяни заявили про атаку БпЛА і катерів на Крим

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 06:18
Росіяни заявили про атаку БпЛА і катерів на Крим
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

Російське Міноборони заявило про збиття 8 безпілотників над Чорним морем і знищення 3 швидкохідних військових катерів, які нібито атакували окупований Крим.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Вночі 10 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: У російському відомстві заявили, що нібито черговими засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Республіки Крим.

Оновлено: Пізніше російське Міноборони заявило, що нібито знищило у Чорному морі 3 швидкохідні військові катери з десантними групами ЗСУ.

Дослівно: "Сьогодні вночі в західній частині акваторії Чорного моря на північний схід від острова Зміїний літаками морської авіації Чорноморського флоту знищено три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку Кримського узбережжя".

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Теми: КримЧорне моребезпілотники
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