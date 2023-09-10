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Россияне заявили об атаке БпЛА и катеров на Крым

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 06:18
Россияне заявили об атаке БпЛА и катеров на Крым
Украинский дрон-камикадзе "Гром", иллюстративное фото Армияинформ

Российское Минобороны заявило о сбитии 8 беспилотников над Черным морем и уничтожении 3 быстроходных военных катеров, которые якобы атаковали оккупированный Крым.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: В российском ведомстве заявили, что якобы дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым.

Обновлено: Позже российское Минобороны заявило, что якобы уничтожило в Черном море 3 быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ.

Дословно: "Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря к северо-востоку от острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, которые направлялись в направлении Крымского побережья".

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Темы: КрымЧерное моребеспилотники
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