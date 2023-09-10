Захисники знищили 490 окупантів і 22 артсистеми ворога за добу
Неділя, 10 вересня 2023, 08:07
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 490 окупантів, 10 ворожих танків та 16 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 268 630 (+490) осіб,
- танків ‒ 4 554 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 8 755 (+16) од,
- артилерійських систем − 5 811 (+22) од,
- РСЗВ – 760 (+3) од,
- засобів ППО − 509 (+1) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 593 (+5),
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 338 (+40) од,
- спеціальної техніки − 872 (+2).
Дані уточнюються.