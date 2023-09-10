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Захисники знищили 490 окупантів і 22 артсистеми ворога за добу

Ірина БалачукНеділя, 10 вересня 2023, 08:07
Захисники знищили 490 окупантів і 22 артсистеми ворога за добу
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 490 окупантів, 10 ворожих танків та 16 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 268 630 (+490) осіб,  
  • танків ‒ 4 554 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 8 755 (+16) од,
  • артилерійських систем − 5 811 (+22) од,
  • РСЗВ – 760 (+3) од,
  • засобів ППО − 509 (+1) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 593 (+5),
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 338 (+40) од,
  • спеціальної техніки − 872 (+2).

Дані уточнюються.  

Теми: РосіявійнаГенштаб
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