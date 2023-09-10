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Защитники уничтожили 490 оккупантов и 22 артсистемы врага за сутки

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 08:07
Защитники уничтожили 490 оккупантов и 22 артсистемы врага за сутки
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 490 оккупантов, 10 вражеских танков и 16 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 268 630 (+490) человек, 
  • танков − 4 554 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 755 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 5 811 (+22) ед,
  • РСЗО − 760 (+3) ед,
  • средств ПВО − 509 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 593 (+5),
  • крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 338 (+40) ед,
  • специальной техники − 872 (+2).

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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