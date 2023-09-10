Защитники уничтожили 490 оккупантов и 22 артсистемы врага за сутки
Воскресенье, 10 сентября 2023, 08:07
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 490 оккупантов, 10 вражеских танков и 16 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 268 630 (+490) человек,
- танков − 4 554 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 8 755 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 5 811 (+22) ед,
- РСЗО − 760 (+3) ед,
- средств ПВО − 509 (+1) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 593 (+5),
- крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 338 (+40) ед,
- специальной техники − 872 (+2).
Данные уточняются.