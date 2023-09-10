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Безпілотники по російських аеродромах майже точно запускають з Росії − розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 10 вересня 2023, 09:51
Безпілотники по російських аеродромах майже точно запускають з Росії − розвідка Британії
ОХОПЛЕНИЙ ВОГНЕМ БОМБАРДУВАЛЬНИК НА АЕРОДРОМІ "СОЛЬЦІ". ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Атаки безпілотниками російських аеродромів у глибокому тилу, майже точно здійснюються з території Росії, а "волонтерські загони", які вирішила підготувати РФ, допоможуть з цим боротися лише частково, вважає британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про війну в Україні від 10 вересня

Дослівно аналітики: "З огляду на обмежену дальність безпілотників-квадрокоптерів, їх майже точно запускають з території РФ".

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Деталі: Також розвідка звернула увагу на заяву губернатора Псковської області РФ, який розпорядився організувати "волонтерські патрулі" для запобігання подальшим атакам на військовий аеродром "Крести", де 29 серпня зазнали пошкоджень два Іл-76.  

Повідомляться, що у загони для боротьби з безпілотниками записалися близько 800 осіб − їх планують розділити на групи по 50 людей, які патрулюватимуть певні зони − прикордонні райони, важливі об’єкти інфраструктури та аеродроми. 

Розвідка вважає, що ці волонтерські патрулі ймовірно стануть елементом стримування і дадуть якийсь захист від можливого запуску дронів безпосередньо поруч з аеродромом.

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Але оскільки збивати безпілотники зі стрілецької зброї виявилося складно, то росіянам для захисту цих об’єктів все одно будуть потрібні серйозні системи ППО з радарами та складнішими засобами захоплення цілі.

Також розвідка вказує, що залучення волонтерських патрулів свідчить про нестачу кадрового персоналу для подібних завдань. 

Передісторія:

Теми: безпілотникиРосіявійнарозвідка
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