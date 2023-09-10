Беспилотники по российским аэродромам почти точно запускают из России − разведка Британии
Атаки беспилотниками российских аэродромов в глубоком тылу, почти точно осуществляются с территории России, а "волонтерские отряды", которые решила подготовить РФ, помогут с этим бороться лишь частично, считает британская разведка.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о войне в Украине от 10 сентября
Дословно аналитики: "Учитывая ограниченную дальность беспилотников-квадрокоптеров, их почти точно запускают с территории РФ".
Детали: Также разведка обратила внимание на заявление губернатора Псковской области РФ, который распорядился организовать "волонтерские патрули" для предотвращения дальнейших атак на военный аэродром "Кресты", где 29 августа получили повреждения два Ил-76.
Сообщается, что в отряды для борьбы с беспилотниками записались около 800 человек − их планируют разделить на группы по 50 человек, которые будут патрулировать определенные зоны − пограничные районы, важные объекты инфраструктуры и аэродромы.
Разведка считает, что эти волонтерские патрули вероятно станут элементом сдерживания и дадут некую защиту от возможного запуска дронов непосредственно рядом с аэродромом.
Но поскольку сбивать беспилотники из стрелкового оружия оказалось сложно, то россиянам для защиты этих объектов все равно потребуются серьезные системы ПВО с радарами и более сложными средствами захвата цели.
Также разведка указывает, что привлечение волонтерских патрулей свидетельствует о недостатке кадрового персонала для подобных задач.
Предыстория:
- Экс-глава разведки Финляндии назвал украинскую атаку по аэродрому под Псковом "самой успешной" из подобных ударов.
- В предыдущем обзоре рассказывали, что россияне скорее всего начали перебрасывать под Роботино дополнительные силы, что уменьшит наступательные возможности РФ на других участках фронта.