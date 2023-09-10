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Беспилотники по российским аэродромам почти точно запускают из России − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 10 сентября 2023, 09:51
Беспилотники по российским аэродромам почти точно запускают из России − разведка Британии
ОХВАЧЕННЫЙ ОГНЕМ БОМБАРДИРОВЩИК НА АЭРОДРОМЕ "СОЛЬЦЫ". ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Атаки беспилотниками российских аэродромов в глубоком тылу, почти точно осуществляются с территории России, а "волонтерские отряды", которые решила подготовить РФ, помогут с этим бороться лишь частично, считает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о войне в Украине от 10 сентября

Дословно аналитики: "Учитывая ограниченную дальность беспилотников-квадрокоптеров, их почти точно запускают с территории РФ".

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Детали: Также разведка обратила внимание на заявление губернатора Псковской области РФ, который распорядился организовать "волонтерские патрули" для предотвращения дальнейших атак на военный аэродром "Кресты", где 29 августа получили повреждения два Ил-76. 

Сообщается, что в отряды для борьбы с беспилотниками записались около 800 человек − их планируют разделить на группы по 50 человек, которые будут патрулировать определенные зоны − пограничные районы, важные объекты инфраструктуры и аэродромы.

Разведка считает, что эти волонтерские патрули вероятно станут элементом сдерживания и дадут некую защиту от возможного запуска дронов непосредственно рядом с аэродромом.

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Но поскольку сбивать беспилотники из стрелкового оружия оказалось сложно, то россиянам для защиты этих объектов все равно потребуются серьезные системы ПВО с радарами и более сложными средствами захвата цели.

Также разведка указывает, что привлечение волонтерских патрулей свидетельствует о недостатке кадрового персонала для подобных задач.

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Темы: беспилотникиРосcиявойнаразведка
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