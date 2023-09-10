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Окупанти встановили свої телефонні вишки у Мелітополі, щоб підслуховувати − Федоров

Ірина БалачукНеділя, 10 вересня 2023, 11:04
Окупанти встановили свої телефонні вишки у Мелітополі, щоб підслуховувати − Федоров
Фото з Telegram Федорова

Офіційний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни у місті встановили відеокамери і вишки телефонного зв’язку, щоб пильніше слідкувати за місцевими жителями.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: ""Великий брат" любить не тільки підглядати, а й підслуховувати. Окупанти Мелітополя пильно слідкують за "незгодними". Спочатку розвісили по місту відеокамери, потім перейшли на телефонний зв’язок. Не змогли переналаштувати українські вишки, тож розставили свої. Але із зірочкою: прослуховувати розмови".

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Деталі: Він додав, що нову телефонну вишку росіяни нещодавно встановили біля лікарняного містечка, а другу − на мікрорайоні навпроти 24-го училища. 

 
Фото з Telegram Федорова

"При цьому за півтора роки так і не зробили нормальний зв’язок та Інтернет для людей. Ворожі вишки − тільки для ворожих цілей", − наголосив Федоров.

Теми: Мелітопольокупаціямобільний зв'язок
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