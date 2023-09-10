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Оккупанты установили свои телефонные вышки в Мелитополе, чтобы подслушивать − Федоров

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 11:04
Оккупанты установили свои телефонные вышки в Мелитополе, чтобы подслушивать − Федоров
Фото из Telegram Федорова

Официальный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне в городе установили видеокамеры и вышки телефонной связи, чтобы пристальнее следить за местными жителями.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь мэра Мелитополя: ""Большой брат" любит не только подглядывать, но и подслушивать. Оккупанты Мелитополя пристально следят за "несогласными". Сначала развесили по городу видеокамеры, потом перешли на телефонную связь. Не смогли перенастроить украинские вышки, поэтому расставили свои. Но со звездочкой: прослушивать разговоры".

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Детали: Он добавил, что новую телефонную вышку россияне недавно установили возле больничного городка, а вторую − на микрорайоне напротив 24-го училища. 

 
Фото из Telegram Федорова

"При этом за полтора года так и не сделали нормальную связь и Интернет для людей. Вражеские вышки − только для вражеских целей", − подчеркнул Федоров.

Темы: Мелитопольоккупациямобильная связь
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