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ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку

Ірина БалачукНеділя, 10 вересня 2023, 11:38
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку
Українські воїни. Фото ілюстративне з Telegram Володимира Зеленського

Сили оборони України продовжують просування на Таврійському направку, втрати ворога за добу сягнули 226 осіб.  

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Йдемо вперед! Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1 391 вогневе завдання".

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Деталі: Він додав, що за останню добу оборонці ліквідували 72 окупанти, поранили − 149 та ще 5 взяли в полон.

Також знищили 27 одиниць військової техніки росіян: 3 танки, 2 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 9 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.

Крім того, Сили оборони знищили 6 складів боєприпасів ворога.        

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Теми: Українавійнадеокупація
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